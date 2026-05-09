Tramvia e nuovo ponte sull' Arno la sindaca | Ci siamo quasi VIDEO
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Manca poco al nuovo ponte sull'Arno, il Ponte Nencioni, su cui verrà deviato il traffico veicolare mentre il ponte da Verrazzano ospiterà la tramvia. Il nome del nuovo ponte è stato scelto dopo un sondaggio tra la cittadinanza. Quest'ultima ha scelto di ricordare le sorelline Nencioni, entrambe.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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