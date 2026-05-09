Tragedia a Belluno bambino di 6 anni muore schiacciato da un muletto | cosa sappiamo

Un bambino di sei anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio a Sedico, in provincia di Belluno. Stando alle prime informazioni, è stato schiacciato da un muletto all’interno dell’azienda di famiglia. La comunità si è trovata ad affrontare questa tragedia improvvisa, che ha suscitato grande cordoglio tra i residenti. Le autorità stanno svolgendo i rilievi necessari per chiarire quanto accaduto.

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Sedico, bambino di 6 anni muore schiacciato da un muletto nell’azienda di famiglia. Una tragedia devastante ha colpito nel tardo pomeriggio la comunità di Sedico, in provincia di Belluno. Un bambino di appena sei anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un muletto che secondo quanto riferito dall’Ansa sarebbe stato condotto dal padre nel piazzale dell’azienda di famiglia. L’ incidente è avvenuto intorno alle 18.30 nella zona industriale del paese, in via Cavalieri, dove ha sede la De March Meccanica. Il dramma nel piazzale dell’azienda. Secondo le prime ricostruzioni, ancora tutte da verificare, il piccolo si trovava nel piazzale dell’attività quando sarebbe stato accidentalmente investito dal mezzo guidato dal padre, titolare dell’azienda.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Belluno, bambino di 6 anni muore schiacciato da un muletto: cosa sappiamo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Belluno, schiacciato da muletto, muore bimbo di 6 anniUn bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi schiacciato da un muletto, in un piazzale nella zona industriale di Sedico (Belluno),... Un bambino di 6 anni muore schiacciato da un muletto nel BelluneseAGI - Un bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio dopo essere stato schiacciato da un muletto condotto dal padre. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Terribile tragedia: bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto; Sedico, bimbo di sei anni muore sotto un muletto; Bimbo di sei anni schiacciato da un muletto: dramma nel piazzale di un'azienda; Bimbo di 6 anni muore schiacciato dal muletto guidato dal padre. Bambino di 6 anni morto travolto da un muletto, la tragedia nel piazzale dell'aziendaSEDICO (BELLUNO) – Saranno gli accertamenti avviati nelle prossime ore a chiarire cosa sia realmente accaduto nel piazzale di un’azienda di Sedico, in provincia di Belluno, dove nella serata di oggi ... nordest24.it Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto dal padre, tragedia nel BelluneseUn bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi schiacciato da un muletto guidato dal padre, in un piazzale nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove si ... ilmattino.it Moratti show a Sky Sport Unplugged: "Inter, spendere per un top ti ripaga. Nico Paz è il nome giusto". "Rinnovo a vita Barella e Lautaro" "Con Cantona avremmo vinto subito, c'erano situazioni strane in Italia" "Ronaldo L'infortunio fu una tragedia" x.com Schrödinger’s Heights: Una reinterpretazione gotica oscura dove la tragedia è facoltativa reddit