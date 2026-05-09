A dicembre 2025, l’inflazione in Italia si è attestata all’1,2%, secondo i dati di Eurostat. Questa cifra rappresenta un livello contenuto che contribuisce a mantenere stabile il settore dei mercati finanziari. La situazione economica del paese si inserisce in un quadro più ampio che include questioni fiscali e il livello del debito pubblico, elementi che continuano a influenzare le dinamiche economiche nazionali e internazionali.

Il delicato equilibrio tra la gestione delle risorse pubbliche e la stabilità dei mercati rappresenta oggi la sfida più complessa per chiunque cerchi di decifrare le traiettorie del benessere collettivo. In un’epoca segnata da una volatilità senza precedenti, le decisioni che governano i flussi monetari e le politiche di spesa non sono semplici manovre tecniche, ma veri e propri motori di trasformazione sociale. La tensione tra la necessità di contenimento dei costi energetici e l'urgenza di pre .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra fisco, debito e mercati: le sfide per la stabilità economica

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