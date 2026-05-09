Tourists go home | sul lungolago di Como compaiono cartelli contro il turismo di massa

Negli ultimi giorni, lungo il lungolago di Como sono stati installati alcuni cartelli con la scritta “Tourists go home”. La presenza di questi messaggi ha attirato l’attenzione sulla questione del turismo di massa nella zona, con un dibattito che si riaccende circa l’effetto che l’afflusso di visitatori sta avendo sul territorio e sulle attività locali. La questione ha suscitato reazioni tra residenti e operatori del settore.

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Cartelli con la scritta “Tourists go home” sono comparsi nei giorni scorsi lungo il lungolago di Como, riaccendendo il dibattito sul turismo di massa e sull’impatto che il crescente numero di visitatori sta avendo sul territorio lariano.I fogli, appesi alle ringhiere della passeggiata affacciata.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ancora il gioco delle tre campanelle sul lungolago di Como: quattro rumeni denunciatiIntervento della polizia locale nel pomeriggio del 19 aprile sul lungolago Mafalda di Savoia, a Como, dove quattro persone sono state deferite... Contenuti e approfondimenti Si parla di: L'Algarve si aggiudica quattro Oscar del turismo dai Publituris Travel Awards. Airbnb, a Verona scoppia la protesta con gli adesivi gialli sui campanelli: «Tourist go home»Un adesivo giallo con tre scritte. La prima, «Tourist go home» («Turista tornatene a casa»). La seconda, in dialetto, «semo alle asse» («Siamo alla frutta»). La terza, «Stop Airbnb». Se è vero che il ... corrieredelveneto.corriere.it Nuova protesta anonima contro turismo di massa in Alto AdigeNuova protesta anonima contro il turismo di massa in Alto Adige dopo le scritte Tourists go home sui sentieri e la corsia preferenziale per i residenti disegnata per terra all'ingresso della funivia ... ansa.it