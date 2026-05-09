Toronto – Inter Miami 2-4 | Messi fa più storia vincendo

In un match della MLS, l’Inter Miami ha battuto in trasferta il Toronto con il punteggio di 4-2. Lionel Messi ha segnato e contribuito alla vittoria, aggiungendo un’altra pagina alla sua carriera nella lega. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha recuperato da un momento difficile nel corso del secondo tempo. La sfida si è svolta in una giornata di grande entusiasmo tra i tifosi.

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2026-05-09 21:33:00 Giorni caldissimi in redazione! Lionel Messi ha scritto un’altra storia della MLS quando l’Inter Miami si è ripresa dal crollo del derby della Florida vincendo in trasferta per 4-2 a Toronto. Gli uomini di Guillermo Hoyos hanno ceduto un vantaggio di tre gol nella sconfitta per 4-3 contro l’Orlando City l’ultima volta ma, nonostante una raffica nel finale dei padroni di casa, Messi e compagni si sono assicurati di tornare a vincere per passare al secondo posto nella MLS Eastern Conference. Anche se non hanno ancora vinto in casa nella MLS nella loro prima stagione al Nu Stadium recentemente completato, Miami è stata eccellente in trasferta questa stagione e la vittoria su Toronto ha segnato la sesta vittoria fuori casa.🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Toronto FC-Inter Miami CF: formazioni, anteprima e dove guardare mentre Messi e compagni cercano di riprendersi2026-05-08 19:16:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Inter Miami... Leggi anche: Mls, Inter Miami-Austin: il gol di Messi fa impazzire lo stadio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Live Toronto FC - Inter Miami CF - MLS: Punteggi & Highlights Calcio - 09/05/2026; Inter Miami II v Crown Legacy FC rescheduled for Monday, 18 May; Toronto-Inter Miami, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Toronto FC - Inter Miami CF | pronostico & migliori quote | 09.05.2026. Messi dominant at revamped BMO Field in Inter Miami’s 4-2 win over Toronto FCDefending MLS Cup champions Inter Miami, led by international superstar Lionel Messi, defeated an injury-plagued Toronto FC side 4-2 at a packed BMO Field on Saturday afternoon. cp24.com Lionel Messi leads Inter Miami to a 4-2 win vs Toronto FC on the road in MLS Matchday 12Toronto FC host Inter Miami in MLS action, marking Lionel Messi’s first appearance in Canada this season. Stay tuned for minute-by-minute updates from this high-stakes encounter! bolavip.com ¡GOL DE LIONEL MESSI! El astro argentino estampó el 4-0 del Inter Miami en su visita al Toronto FC. #MLS x.com Da Boston a LA a Miami e NY, i club Inter celebrano il Scudetto #21 reddit