Torna Ville Aperte | alla scoperta dei luoghi e delle persone che hanno fatto la storia della Brianza

Torna l’edizione di Ville Aperte, un’iniziativa che permette di visitare alcuni dei luoghi più significativi della Brianza. Durante gli eventi, si potranno esplorare le residenze storiche aperte al pubblico e conoscere le persone che le hanno abitate nel passato. Sono previste visite guidate e approfondimenti sui momenti e le vicende che hanno caratterizzato queste dimore. L’obiettivo è far conoscere non solo gli edifici, ma anche le storie legate a chi li ha vissuti.

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Scoprire e ammirare, non solo i luoghi, ma anche le persone che quei luoghi li hanno vissuti e le storie che in quei luoghi sono accadute. Questo il filo conduttore dell’edizione primaverile 2026 di Ville Aperte in Brianza, l’evento giunto alla 24esima edizione che l’anno scorso ha richiamato.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Ville Aperte: 48 luoghi tra castelli e storia tra Brianza e Como? Cosa scoprirai Dove si può fare un aperitivo in barca sull'Adda? Quali capolavori di Giuseppe Bossi si possono ammirare a Casa Bassi? Come si... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torna Ville Aperte: alla scoperta dei luoghi e delle persone che hanno fatto la storia della Brianza; Sabato 9 e domenica 10 maggio in occasione di Ville Aperte in Brianza 2026 un weekend tra storia, natura e tante iniziative per tutte le età; Ville Aperte 2026: dodici dimore storiche da visitare gratuitamente nel cuore del Friuli orientale; Ville aperte 2026 - Edizione primavera. Tra ville, giardini e paesaggi la Brianza si racconta. Questo weekend torna Ville AperteCon il tema Storie che restano, Ville Aperte 2026 trasforma il territorio in un percorso diffuso di memoria e bellezza. Dal flamenco alle mostre, dai percorsi Liberty alle attività per bambini, il p ... mbnews.it Tesori segreti e storie che restano: torna Ville Aperte, la magia delle dimore storiche invade la BrianzaNei due fine settimana dal 9 al 17 maggio 2026, 48 luoghi culturali apriranno le proprie porte in 35 comuni delle provincie di Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco e Como. mbnews.it Ville Aperte in Brianza torna a Cinisello Balsamo nei weekend 9-10 e 16-17 maggio. In Villa Ghirlanda Silva, Villa Di Breme Forno e Villa Casati Stampa. Per info e prenotazioni: bit.ly/VilleaperteCB2… #villeaperteinbrianza #cinisellobalsamo #cultura x.com Cozy Stickerville - Ti senti solo spesso reddit