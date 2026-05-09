Torna il maltempo | diramata un’allerta meteo

Il maltempo torna a colpire Bologna e gran parte dell’Emilia-Romagna. La Regione e l’Arpae hanno emesso un’allerta gialla per la giornata di domani, domenica 10 maggio. Le previsioni indicano pioggia intensa e possibili temporali, con la situazione che si mantiene sotto stretta sorveglianza. La protezione civile invita alla prudenza e al rispetto delle indicazioni delle autorità competenti.

Torna il maltempo a Bologna e in buona parte dell’Emilia-Romagna. Per questo, la Regione e l’Arpae hanno diramato un’allerta gialla per la giornata di domani, domenica 10 maggio.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayA preoccupare maggiormente sono le forti precipitazioni a carattere.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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