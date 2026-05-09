Tivù Verità | Censura di sinistra Vietato parlare di remigrazione

A Bologna, si è svolta una manifestazione alla quale hanno partecipato rappresentanti di diversi gruppi politici, tra cui il Partito Democratico e altri esponenti di sinistra. Durante l'evento, è stato richiesto di eliminare un presidio dedicato al tema della remigrazione. La richiesta di cancellazione ha suscitato discussioni tra i partecipanti e gli organizzatori, con alcune voci che hanno espresso il desiderio di evitare il dibattito pubblico sull'argomento.

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A Bologna va in scena l'ennesima censura chiesta a gran voce da Pd e sinistra. Che chiedono di cancellare il presidio sulla remigrazione. E ottengono di confinarlo in una piazza periferica. Intolleranza in nome della democrazia. Il Patto di stabilità sarà anche «stupido», come ammise l’euro-entusiasta Romano Prodi nel 2002, ma chi lo maneggia da Bruxelles, quando vuole, ci vede benissimo. Specie se c’è da rifilare qualche fregatura all’Italia. Giovedì Valdis Dombrovskis, commissario Ue per l’Economia, pare che abbia teso una mano al nostro governo sul piccolo sforamento del famoso 3% di deficit (sul Pil), ammettendo che sarebbe meglio riparlarne in autunno, con in mano nuovi dati.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Censura di sinistra. Vietato parlare di remigrazione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Censura di sinistra. Vietato parlare di remigrazione Notizie correlate Tivù Verità | Martin Sellner spiega la remigrazioneL’attivista Martin Sellner spiega cos’è la remigrazione, descrivendola come un progetto politico che non punta solo a espellere gli immigrati... Tivù Verità | Paragone: «Sinistra ipocrita sulla sicurezza»Se un poliziotto spara a un delinquente finisce sotto inchiesta, ma se un magistrato distrugge la vita di un innocente non paga mai. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: The Boys supera la realtà: la scena del supereroe-Dio anticipa il post di Trump e manda in tilt gli autori; Papa: se qualcuno vuole criticarmi lo faccia con la verità | Libero Quotidiano.it; Uomini e Donne, Cristiana e Ernesto: tutta la verità sulla rottura. è bastata una cavolata. I membri dell’associazione Children’s health defense ospiti di «Tivù Verità»: «L’Oms ha promosso un siero sperimentale». x.com