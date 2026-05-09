Tivoli maltrattamenti | via il carcere con un percorso di recupero

A Tivoli, un uomo accusato di maltrattamenti è stato arrestato, ma ora potrebbe essere rimesso in libertà grazie a un percorso di recupero. I figli hanno contribuito a smascherare le violenze, portando alla luce le condotte del padre. L’uomo avrebbe usato strumenti agricoli per intimidire la moglie, creando un clima di paura e tensione all’interno della famiglia. La vicenda si sta sviluppando tra indagini e possibili misure alternative alla detenzione.

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? Punti chiave Come hanno fatto i figli a smascherare il padre?. Quali strumenti agricoli ha usato l'uomo per intimidire la moglie?. Perché il tribunale ha deciso di sospendere la pena carceraria?. Cosa accadrà se l'imputato non seguirà il percorso di recupero?.? In Breve Persecuzione iniziata nel 2003 con aggressioni fisiche e controllo ferreo sulla moglie.. Aggressioni avvenute a San Polo dei Cavalieri con uso di pale e picconi.. Sentenza prevede pagamento di 2.033 euro per le spese di costituzione parte civile.. Motivazioni della sentenza depositate dal Tribunale di Tivoli tra 90 giorni.. Il Tribunale di Tivoli ha condannato mercoledì 6 maggio un cittadino romeno di 46 anni a due anni di reclusione per maltrattamenti aggravati contro la moglie di 41 anni, residente a San Polo dei Cavalieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tivoli, maltrattamenti: via il carcere con un percorso di recupero ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Non segue il percorso di recupero previsto: 26enne torna in carcere Sorpreso con cocaina e kit per il crack, dai domiciliari per maltrattamenti al carcereI carabinieri forzano l'ingresso dopo una mancata risposta al controllo: un 39enne di Castromediano, frazione di Cavallino, fa ritorno a Borgo San...