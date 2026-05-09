Prima della partita tra Lecce e Juventus, Tiago Gabriel ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il giocatore ha affermato che per loro si tratta di una sfida decisiva, sottolineando che la salvezza è più importante rispetto alla Champions League. Le sue parole sono arrivate poco prima dell'inizio del match, che si svolgerà questa sera.

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© Juventusnews24.com - Tiago Gabriel prima di Lecce Juve: «Ci giochiamo la vita. La salvezza è più importante della loro Champions»

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