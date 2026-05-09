Dal 11 maggio su Rai 2 va in onda “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo reality show che combina elementi di avventura e sfide tra vip. La produzione è curata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time di Rai 2 in collaborazione con Banijay Italia. Lo spettacolo si svolge in prima serata e prevede episodi ricchi di colpi di scena e prove inaspettate.

Debutta su Rai 2 dall’11 maggio in prima serata “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo adventure game prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time con Banijay Italia. Alla conduzione, una coppia inedita e sorprendente: Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla), pronti a guidare i concorrenti in un’esperienza imprevedibile e ricca di colpi di scena. In cinque puntate, il programma vede protagoniste due squadre composte da personaggi noti e concorrenti non famosi. La squadra blu inizialmente è formata da Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli. La squadra arancione da Cristian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - THE UNKNOWN: IL NUOVO REALITY VIP DI RAI2 TRA SFIDE CHOC E COLPI DI SCENA

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[ Unknown > Italian ] Trovato in alcuni vecchi documenti. reddit

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