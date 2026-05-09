Il Regno Unito ha deciso di inviare la nave da guerra HMS Dragon nello Stretto di Hormuz, rafforzando così la propria presenza militare nella regione del Golfo Persico. L’Iran ha accusato gli Stati Uniti di alimentare una crisi in quell’area strategica, che potrebbe avere ripercussioni a livello globale. La situazione resta tesa, con le tensioni tra le diverse nazioni coinvolte che continuano a tenere alta l’attenzione internazionale.

Il Regno Unito rafforza la presenza militare nel Golfo Persico. L’Iran accusa gli Stati Uniti di alimentare una crisi dai possibili effetti globali Il governo britannico ha annunciato l’invio delcacciatorpediniere HMS Dragon in Medio Oriente, in vista di una possibile missione internazionale destinata a garantire la sicurezza del traffico marittimo nelloStretto di Hormuz. Secondo il ministero della Difesa delRegno Unito, la nave si trova già nel Mediterraneo e il suo riposizionamento rientra in una pianificazione preventiva coordinata con la Francia. L’eventuale operazione avrebbe carattere “esclusivamente difensivo” e punterebbe a ristabilire fiducia e sicurezza per le navi commerciali che attraversano una delle rotte energetiche più strategiche del mondo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tensione nello Stretto di Hormuz: Londra invia l’HMS Dragon

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