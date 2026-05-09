Temporali in arrivo | allerta gialla sulla Toscana centro-meridionale

Da firenzetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, una perturbazione raggiungerà la Toscana, portando temporali su gran parte della regione. Le piogge inizieranno già nella notte sulla costa meridionale e si estenderanno nel corso della giornata su zone centro-meridionali. Le autorità hanno emesso un'allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse, che durerà per tutta la giornata. La situazione ha portato a precauzioni nelle aree più a rischio.

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Domenica è previsto l’arrivo di una perturbazione in Toscana. Le piogge interesseranno gran parte della regione, a partire dalla costa meridionale già durante la notte. Non si escludono temporali, soprattutto nelle aree centro-meridionali, lungo la costa e sulle isole dell’Arcipelago.Per questi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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