Temporali in arrivo | allerta gialla sulla Toscana centro-meridionale
Domenica, una perturbazione raggiungerà la Toscana, portando temporali su gran parte della regione. Le piogge inizieranno già nella notte sulla costa meridionale e si estenderanno nel corso della giornata su zone centro-meridionali. Le autorità hanno emesso un'allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse, che durerà per tutta la giornata. La situazione ha portato a precauzioni nelle aree più a rischio.
Domenica è previsto l’arrivo di una perturbazione in Toscana. Le piogge interesseranno gran parte della regione, a partire dalla costa meridionale già durante la notte. Non si escludono temporali, soprattutto nelle aree centro-meridionali, lungo la costa e sulle isole dell’Arcipelago.Per questi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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