Temporali in arrivo | allerta gialla sulla Toscana centro-meridionale

Domenica, una perturbazione raggiungerà la Toscana, portando temporali su gran parte della regione. Le piogge inizieranno già nella notte sulla costa meridionale e si estenderanno nel corso della giornata su zone centro-meridionali. Le autorità hanno emesso un'allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse, che durerà per tutta la giornata. La situazione ha portato a precauzioni nelle aree più a rischio.

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