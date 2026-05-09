TEDx ha portato a Sondrio la voglia e il coraggio di Sconfinare

Nel pomeriggio si è tenuta a Sondrio la seconda edizione di TEDx, un evento che ha visto otto relatori salire sul palco del Teatro Sociale per affrontare il tema “Sconfinare”. La parola, apparentemente semplice, è stata esplorata da diversi punti di vista, rivelando molteplici sfumature. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato e ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sulla capacità di superare limiti e confini.

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“Sconfinare”, “una parola all'apparenza semplice, ma che nasconde dentro di sé molteplici sfumature”, come ha sottolineato uno degli otto speaker che si sono alternati oggi pomeriggio sul palco del Teatro Sociale per la seconda edizione di TEDx Sondrio, evento di cui SondrioToday è “media.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate TEDxSondrio e il coraggio di “Sconfinare"Condividere idee e prospettive, per interrogarsi e crescere come comunità: con questo spirito TEDxSondrio tornerà sabato 9 maggio 2026 al Teatro... De Rossi: «Coraggio contro il Torino, Baldanzi ha voglia di dimostrare»Allo stadio si avvicina Genoa–Torino e l’attenzione è rivolta alle scelte tattiche, al ritmo di gioco e alle potenziali soluzioni offensive. Argomenti più discussi: TEDx ha portato a Sondrio la voglia e il coraggio di Sconfinare; L’ARTE COME PONTE: BIENNALE E TEAM TEDx SONDRIO SI UNISCONONO NEL SEGNO DI ANTONELLO DIODATO; L’arte come ponte tra Biennale e TEDx Sondrio: Antonello Diodato unisce Oltre i limiti e Sconfinare.