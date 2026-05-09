Teddy cresce ancora Altri 120 negozi nel 2026
Il Gruppo Teddy, azienda riminese del settore moda con marchi come Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, ha annunciato l’apertura di altri 120 negozi entro il 2026. Contestualmente, sono previste oltre 260 assunzioni per sostenere questa espansione. L’obiettivo di crescita dell’azienda prosegue senza interruzioni, confermando il suo piano di sviluppo in Italia e all’estero.
Centoventi nuovi negozi e oltre 260 assunzioni. Il piano di sviluppo del Gruppo Teddy, realtà riminese dell’abbigliamento con i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, è ambizioso e va avanti. Il percorso di crescita dell’azienda fondata nel 1961 da Vittorio Tadei, diventata un colosso da 800 milioni di euro di fatturato, continua anche a livello internazionale nonostante le tensioni geopolitiche. "L’obiettivo – spiega il presidente e ad Alessandro Bracci (foto) – è quello di assicurare una crescita costante ed equilibrata. Al contempo monitoriamo la situazione geopolitica in maniera molto attenta. Sicuramente le attuali tensioni globali hanno delle ricadute su tutto il sistema, come ad esempio l’aumento dei costi logistici, di trasporto e di energia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Teddy: piano da 120 nuovi negozi e 260 assunzioni per il 2026? Punti chiave Come influenzerà l'intelligenza artificiale la gestione dei negozi fisici? Quali nuovi profili professionali cercherà il gruppo per le...
Il Gruppo Teddy va di moda: “Dall’Italia all’estero, lo sviluppo non si ferma: apriamo 120 nuovi negozi”Rimini, 9 maggio 2026 – Il piano di sviluppo è ambizioso e va avanti: il Gruppo Teddy, realtà riminese dell’abbigliamento con i marchi Terranova,...