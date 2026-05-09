Teddy cresce ancora Altri 120 negozi nel 2026

Il Gruppo Teddy, azienda riminese del settore moda con marchi come Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, ha annunciato l’apertura di altri 120 negozi entro il 2026. Contestualmente, sono previste oltre 260 assunzioni per sostenere questa espansione. L’obiettivo di crescita dell’azienda prosegue senza interruzioni, confermando il suo piano di sviluppo in Italia e all’estero.

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