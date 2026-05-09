TAR respinge la sospensiva sul blocco dei monopattini in sharing

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di non accogliere la richiesta di sospensiva presentata da Bird, che chiedeva di fermare il provvedimento comunale che ha disposto il blocco dei monopattini elettrici in sharing. La decisione è arrivata dopo aver esaminato le motivazioni dell'istanza, senza modificare l'ordinanza già adottata dall'amministrazione locale. La misura riguarda esclusivamente i monopattini condivisi, mentre altri mezzi simili sono rimasti invariati.

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