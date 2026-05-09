TAR respinge la sospensiva sul blocco dei monopattini in sharing
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di non accogliere la richiesta di sospensiva presentata da Bird, che chiedeva di fermare il provvedimento comunale che ha disposto il blocco dei monopattini elettrici in sharing. La decisione è arrivata dopo aver esaminato le motivazioni dell'istanza, senza modificare l'ordinanza già adottata dall'amministrazione locale. La misura riguarda esclusivamente i monopattini condivisi, mentre altri mezzi simili sono rimasti invariati.
Il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva di Bird presentata contro il provvedimento comunale che blocca i monopattini elettrici in sharing. La decisione, adottata in sede cautelare, non entra ancora nel merito definitivo della controversia, ma rappresenta un passaggio rilevante perché.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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