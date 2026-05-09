Altre informazioni da sapere sulla partenza della tappa della corsa rosa riguardano la raccolta differenziata dei rifiuti. Accordo con Ascit, i cittadini dovranno ricordarsi di mettere fuori il 19 l’immondizia che viene di solito prelevata il mercoledì. Scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili, chiuse, ma i bambini più saranno protagonisti con le maglie rosa nel parcheggio Aci, all’intersezione tra via Stazione via Puccini, dove sarà allestita un’ area kids. Una zona riservata ai piccoli della primaria Orsi-La Pira. Potranno accedere gli alunni muniti di pass, accompagnati da un genitore o da un familiare. Ai ragazzi verrà anche offerta una merenda.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tanti eventi collaterali. Domani ”La Padulata“

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