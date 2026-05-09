Tania Cagnotto, ex tuffatrice italiana ritiratasi nel 2020, è stata inserita nella Hall of Fame di Fort Lauderdale, in Florida. Con questo riconoscimento, diventa la quarta atleta italiana in questa lista di prestigio. La sua carriera si è conclusa da circa tre anni, ma il premio conferma il valore delle sue prestazioni sportive. La cerimonia si è svolta recentemente negli Stati Uniti, con la consegna del riconoscimento.

Arriva un altro prestigioso premio per l’infinita carriera di Tania Cagnotto. La tuffatrice italiana, ritiratasi nell’agosto del 2020, è infatti stata inserita nella Hall of Fame di Fort Lauderdale, in Florida, ottenendo così uno dei riconoscimenti più alti nella carriera di uno sportivo. È la quarta tuffatrice italiana a riuscirci dopo il papà Giorgio, Klaus e Giorgio Dibiasi. La fuoriclasse italiana ha nel corso della sua lunga carriera incantato con la sua eleganze e perfezione i tanti appassionati. A partire dal 1999 ha partecipato a cinque Olimpiadi, otto Campionati del Mondo, otto Coppe del Mondo, trentuno World Series e cinquantaquattro Grand Prix FINA di tuffi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tania Cagnotto inserita nella Hall of Fame di Fort Lauderdale. È la quarta tuffatrice italiana a riuscirci

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