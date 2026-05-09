Superenalotto 6 da quasi 163 milioni | la notizia poco fa

Nell'estrazione del Superenalotto di sabato 9 maggio non sono stati vinti i 163 milioni di euro messi in palio con il “6”. Il jackpot, quindi, continua ad aumentare, poiché non sono stati registrati giocatori che abbiano centrato l’intera combinazione vincente. La cifra in palio si mantiene elevata, mentre i giocatori attendono eventuali estrazioni future nella speranza di portare a casa il montepremi.

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Nessun vincitore del “6” nell’ultima estrazione del Superenalotto di sabato 9 maggio e il jackpot continua a crescere. Dopo il concorso di questa sera, infatti, il montepremi disponibile per la prossima estrazione sale fino a quota 162,9 milioni di euro, una cifra che alimenta ancora di più la caccia alla maxi vincita in tutta Italia. Non è stato centrato nemmeno il “5+1”, mentre quattro giocatori sono riusciti a realizzare il “5”, portandosi a casa una vincita da 54.019,52 euro ciascuno. Ancora una volta, quindi, il premio principale resta intatto e continua a trasformarsi in uno dei jackpot più alti del panorama europeo. I numeri vincenti dell’estrazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Superenalotto, 6 da quasi 163 milioni: la notizia poco fa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Superenalotto, 6 da quasi 157 milioni: la notizia poco fa Superenalotto, sei da 160 milioni: la notizia poco faL’attesa per l’estrazione del Superenalotto continua ad attirare milioni di giocatori in tutta Italia.