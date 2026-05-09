Sunderland-Man Utd | Martinez torna Ballard squalificato e Sesko in dubbio

Sabato 9 maggio, allo Stadium of Light, si terrà la partita tra Sunderland e Manchester United. La sfida vede il ritorno di Martinez in campo, mentre Ballard è squalificato. Sesko è in dubbio a causa di un problema fisico. I padroni di casa cercano di consolidare la loro posizione nella parte alta della classifica della Premier League.

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Lo Stadium of Light ospiterà sabato 9 maggio il confronto tra Sunderland e Manchester United, una sfida che vede i padroni di casa impegnati nel mantenimento della posizione nella metà superiore della classifica Premier League. Il club del nord-est punta a consolidare il proprio percorso per non perdere le possibilità di qualificarsi per le competizioni europee. La squadra guidata da Michael Carrick arriva al match in un momento di grande forma calcistica dopo aver ottenuto la vittoria contro il Liverpool lo scorso fine settimana. Questo successo ha permesso ai visitatori di avvicinarsi sensibilmente alla conquista di un posto in Champions League.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sunderland-Man Utd: Martinez torna, Ballard squalificato e Sesko in dubbio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Carrick prevede che Sesko sarà un giocatore chiave al Man Utd per gli anni a venireSito inglese: Michael Carrick ha previsto che Benjamin Sesko sarà un giocatore chiave al Manchester United per gli anni a venire dopo che... Chelsea-Man Utd: scontro per l’Europa tra crisi blu e corsa rossaStamford Bridge si prepara ad accogliere una sfida cruciale per le ambizioni europee di entrambe le formazioni, mentre il Manchester United deve... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sunderland - Manchester Utd; Sunderland appeal Dan Ballard red card, with FA decision due before Manchester United; Chi schierare al fantacalcio alla 35/a giornata: i migliori ruolo per ruolo; Jay Bothroyd and Dermot Gallagher split over Dan Ballard red card in Sunderland draw. Sunderland vs Man Utd LIVE: Sadiki goes close early on as Black Cats make fast start against Red Devils – updatesMANCHESTER UNITED travel to Sunderland THIS AFTERNOON in the Premier League. Michael Carrick’s side secured Champions League football for next season in last week’s win over Liverpool, ... thesun.co.uk Sunderland 0-0 Man Utd: Lammens denies Sadiki in early stages - LiveSunderland vs Manchester United LIVE: Premier League latest score, match stream, goal updates and fan reaction - Bruno Fernandes out to equal Thierry Henry and Kevin de Bruyne’s assists record ... msn.com "#SunderlandManUtd" - Results on X | Live Posts & Updates x.com [Simon Stone] Ricordando il 2012 - perché Sunderland in trasferta significa di più per il Man Utd rispetto al normale reddit