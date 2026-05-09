Una nuova iniziativa si svolge nelle vie di Brera, coinvolgendo ciclisti in un percorso dedicato ai sapori locali. L'evento, chiamato Ciclopacciada, propone di attraversare il quartiere in bicicletta, scoprendo i punti di interesse e le specialità gastronomiche della zona. Questa iniziativa si ispira a “La Pacciada”, un libro scritto da Gianni Brera e Luigi Veronelli, che si focalizza sulla valorizzazione dell’identità culturale della Pianura Padana.

In principio c’è stata “La Pacciada. Mangiarebere in Pianura Padana“, libro di Gianni Brera e Luigi Veronelli pensato per valorizzare l’identità culturale del territorio. Anni dopo la “semplice“ pacciada, che in dialetto significa una grossa mangiata, un pasto abbondante e conviviale, si evolve e diventa Ciclopacciada, una pedalata enogastronomica tra Ticino e Oltrepò Pavese. Domani dalle 8 alle 9,30 settanta ciclisti si ritroveranno nei giardini del castello visconteo con le borse piene di aspettative e lo stomaco pronto a gustare le prelibatezze della zona in modo da compensare le fatiche. Non è una gara: non c’è un cronometro, non c’è un podio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sulle tracce di Brera. In bici attraverso i sapori con la Ciclopacciada

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