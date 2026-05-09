Sulla Mole Antonelliana di notte a 85 metri d’altezza | Volevano fare parkour denunciati quattro atleti

Quattro giovani sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati trovati nella Mole Antonelliana di notte, a circa 85 metri di altezza. Secondo quanto riferito, gli atleti avevano deciso di passare il tempo all’interno dell’edificio, apparentemente con l’intenzione di praticare parkour. La polizia è intervenuta dopo averli sorpresi all’interno della struttura, che si trova nel centro della città.

Qual è un luogo davvero spettacolare dove mettere in pratica le tecniche di parkour apprese negli anni? Secondo i carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti l’altra sera alla Mole Antonelliana, i quattro ragazzi sorpresi all’interno avevano deciso di trascorrere la notte nell’edificio simbolo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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