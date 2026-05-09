Sui social trovi Vasco o anche come farti del male Scegli in base a ciò che già ti interessa Se scegli certe cose è per un tessuto emotivo segnato | parla Francesca Fialdini

Da domenica 17 maggio, su Rai 3 in seconda serata, torna Francesca Fialdini con il programma “Fame d’amore”. Durante un intervento, la conduttrice ha commentato come sui social si trovino contenuti che riguardano anche temi delicati come l’autolesionismo e il desiderio di affetto. Ha sottolineato che le scelte di ciò che si visualizza sono spesso legate a un vissuto emotivo complesso.

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