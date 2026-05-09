Sui social trovi Vasco o anche come farti del male Scegli in base a ciò che già ti interessa Se scegli certe cose è per un tessuto emotivo segnato | parla Francesca Fialdini
Da domenica 17 maggio, su Rai 3 in seconda serata, torna Francesca Fialdini con il programma “Fame d’amore”. Durante un intervento, la conduttrice ha commentato come sui social si trovino contenuti che riguardano anche temi delicati come l’autolesionismo e il desiderio di affetto. Ha sottolineato che le scelte di ciò che si visualizza sono spesso legate a un vissuto emotivo complesso.
Da domenica 17 maggio, in seconda serata su Rai 3, Francesca Fialdini torna con “Fame d’amore”. Le voci di una generazione ferita si alzano con forza e determinazione: sono i giovani che ogni giorno affrontano la battaglia silenziosa dei disturbi del comportamento, portando con sé il peso del dolore ma anche la straordinaria capacità di trovare, nonostante tutto, il coraggio di andare avanti. Le loro storie di sofferenza e resilienza, diventano oggi testimonianze preziose di una lotta che merita di essere ascoltata, compresa e sostenuta dall’intera società. “In questo periodo vedo un disagio giovanile che emerge ogni giorno da casi di cronaca spietata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Il lutto colpisce anche Francesca Fialdini, il suo sfogo pieno di dolore sui social: «Ora piango»Ci sono notizie che colpiscono più di altre, perché arrivano dritte al cuore e riportano a legami lontani nel tempo ma mai davvero spezzati.
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