Alle tredici l’ufficio si trasforma. C’è chi apre una schiscetta fumante, chi srotola tovaglioli sulla scrivania, chi solleva il coperchio e si lascia accogliere dal profumo familiare del pasto preparato con cura la sera prima. Il pranzo al lavoro è un gesto quotidiano che parla di noi più di quanto immaginiamo: del tempo che scegliamo di dedicarci e dell’idea che abbiamo del cibo, semplice riempitivo o vera occasione di equilibrio e benessere. Eppure, proprio nel momento in cui pensiamo di fare la scelta più sana portando il pranzo da casa, rischiamo di vanificarla con un dettaglio spesso ignorato: il contenitore. Scegliere con cura il contenitore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La schiscetta sbagliata può rovinare anche il pasto più sano”: il pranzo a lavoro diventa tossico se non scegli il giusto contenitore

