Stelle e Palme al merito per la carriera sportiva | riconoscimento speciale per Alessandra Nocco

Venerdì 8 maggio si è tenuta a Brindisi la quarta edizione di una cerimonia organizzata dall’Associazione Nazionale Stelle e Palme al merito sportivo del Coni e del Comitato italiano paralimpico. L’evento ha premiato atleti che si sono distinti per i risultati ottenuti nel corso della loro carriera sportiva. Tra i riconoscimenti, un premio speciale è stato assegnato a una sportiva per la sua carriera.

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