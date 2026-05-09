Stelle e Palme al merito per la carriera sportiva | riconoscimento speciale per Alessandra Nocco
Venerdì 8 maggio si è tenuta a Brindisi la quarta edizione di una cerimonia organizzata dall’Associazione Nazionale Stelle e Palme al merito sportivo del Coni e del Comitato italiano paralimpico. L’evento ha premiato atleti che si sono distinti per i risultati ottenuti nel corso della loro carriera sportiva. Tra i riconoscimenti, un premio speciale è stato assegnato a una sportiva per la sua carriera.
BRINDISIGALLIPOLI - Si è svolta nella giornata di venerdì 8 maggio, a Brindisi, la quarta edizione della cerimonia promossa dall’Associazione Nazionale Stelle e Palme al merito sportivo del Coni e del Comitato italiano paralimpico, dedicata agli sportivi che si sono distinti per risultati.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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