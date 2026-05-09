Nell’ultima puntata di Run2u, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, è intervenuto Stefano Baldini. Durante l’intervista, ha commentato la situazione odierna della maratona, affermando che gli atleti si concentrano più sui tempi rispetto alle medaglie. Ha inoltre menzionato che Crippa e Riva dispongono di ampi margini di miglioramento.

Stefano Baldini è stato l’ospite dell’ultima puntata di Run2u, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atene 2004 ha fatto il punto della situazione sulla maratona mondiale che ha appena visto compiersi la storia. Sabastian Kimaru Sawe ha di recente chiuso la maratona di Londra sotto le 2 ore con il clamoroso 1:59.30. “ La gara londinese è stata più o meno la stessa, ha avuto solo un piccolo cambiamento nel 2004 per facilitare il percorso. Non è la più veloce in assoluto, ma nel 2002 già la facevamo in 2 ore e 05. Nel 2026 l’edizione è stata piena di campioni e quando il parterre è questo escono gare importanti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stefano Baldini: “In maratona oggi si pensa più ai tempi che alle medaglie. Crippa ha ampi margini, così come Riva”

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