Stasera in tv sabato 9 maggio | Bomber

Da 2anews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 9 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 9 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Bomber è un ex pugile che ora fa il marinaio. A Livorno conosce un bizzarro manager di boxe che sta cercando giovani talenti. Bomber ha sott’occhio l’elemento adatto: Giorgio, un ragazzo napoletano che vive di espedienti ed estraneo allo sport, ma dal destro vincente. Il primo incontro si svolgerà tra il ragazzo e il campione della vicina base militare americana.🔗 Leggi su 2anews.it

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