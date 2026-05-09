Spari contro un edificio ad Aprilia Trovati a terra sette proiettili

Questa mattina ad Aprilia, i carabinieri sono intervenuti in via Aldo Moro a seguito di una segnalazione riguardante alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono stati trovati sette proiettili a terra vicino a un edificio colpito dagli spari. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

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