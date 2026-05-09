Spari contro un edificio ad Aprilia Trovati a terra sette proiettili

Da latinatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina ad Aprilia, i carabinieri sono intervenuti in via Aldo Moro a seguito di una segnalazione riguardante alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono stati trovati sette proiettili a terra vicino a un edificio colpito dagli spari. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

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Questa mattina, ad Aprilia, i carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale locale sono intervenuti in via Aldo Moro dopo una segnalazione giunta al 112 riguardante alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi nella zona.Gli accertamenti effettuati sul posto hanno consentito di verificare.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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