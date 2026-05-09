Durante un allenamento a Roma, Jannik Sinner si è fermato per salutare Andrea Bocelli, che si trovava nelle vicinanze. Il tenore ha toccato i muscoli del tennista, che si stava preparando per un impegno sportivo. Lo scambio tra i due è durato alcuni istanti prima che Sinner riprendesse le sue attività. L'incontro si è svolto in un contesto informale, senza ulteriori dettagli pubblici.

Jannik Sinner ha interrotto il suo allenamento a Roma per salutare l'amico Andrea Bocelli (il tennista ha pronunciato alcune frasi nel brano del tenore "Polvere e gloria" ): l'azzurro ha scavalcato la recinzione e scherzato col cantante, che gli ha toccato i muscoli del braccio destro chiedendogli: "Cos'hai in quellla racchetta? Come fai a tirare quelle botte? Fammi sentire i muscoli". Jannik ha replicato: "I muscoli non li ho neanche!". (Instagram @federtennis).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner scavalca per salutare Bocelli: il tenore gli tocca i muscoli

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