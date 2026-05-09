Sinner il Centrale chiede | Falla durare di più E c’è chi tifa Cagliari

Da webmagazine24.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo degli Internazionali d'Italia 2026, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria convincente contro Sebastian Ofner, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. La partita si è svolta nel Centrale, un impianto con un’abbondante presenza di pubblico, che ha espresso commenti e richieste rivolte al giocatore. Tra gli spettatori, si sono fatti sentire anche alcuni tifosi di una squadra di calcio locale.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner vince e incanta agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha battuto l'austriaco Sebastian Ofner in due set 6-3, 6-4 in una partita mai in discussione e in un Centrale colorato d'arancione. Tanti, tantissimi i tifosi vestiti con il merchandising del numero 1 del mondo, tra cappellini. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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