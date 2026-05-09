Sinner il Centrale chiede | Falla durare di più E c’è chi tifa Cagliari

Nel torneo degli Internazionali d'Italia 2026, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria convincente contro Sebastian Ofner, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. La partita si è svolta nel Centrale, un impianto con un’abbondante presenza di pubblico, che ha espresso commenti e richieste rivolte al giocatore. Tra gli spettatori, si sono fatti sentire anche alcuni tifosi di una squadra di calcio locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui