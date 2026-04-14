Falla ubriacare e prendila a calci | la sorella di Lucia Ilardo chiede la squalifica di Blu Prezia al Gf Vip

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Grande Fratello Vip si sono registrate ore di tensione dopo la diffusione di un video in cui si vedono due concorrenti, Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia, parlare di Lucia Ilardo. La sorella di Lucia ha chiesto ufficialmente la squalifica di Prezia, accusandola di aver pronunciato frasi offensive e violente nei confronti della gieffina. La vicenda ha suscitato reazioni tra i familiari e i coinquilini del reality.

Ore di tensione al Grande Fratello Vip. Un video che ritrae Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia intenti a confabulare su Lucia Ilardo ha scatenato una dura reazione dei cari della gieffina. La sorella Bad Barbie denuncia: "C'è un piano per umiliarla, si tratta di bullismo e violenza".🔗 Leggi su Fanpage.it

GF Vip, polemica su un video: la sorella di Lucia Ilardo lancia gravi accuse a Biancardi e PreziaCosa mostra davvero il video che ha acceso i social? Basta una clip di pochi secondi per incendiare il web.

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