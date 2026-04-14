Falla ubriacare e prendila a calci | la sorella di Lucia Ilardo chiede la squalifica di Blu Prezia al Gf Vip

Al Grande Fratello Vip si sono registrate ore di tensione dopo la diffusione di un video in cui si vedono due concorrenti, Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia, parlare di Lucia Ilardo. La sorella di Lucia ha chiesto ufficialmente la squalifica di Prezia, accusandola di aver pronunciato frasi offensive e violente nei confronti della gieffina. La vicenda ha suscitato reazioni tra i familiari e i coinquilini del reality.

Ore di tensione al Grande Fratello Vip. Un video che ritrae Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia intenti a confabulare su Lucia Ilardo ha scatenato una dura reazione dei cari della gieffina. La sorella Bad Barbie denuncia: "C'è un piano per umiliarla, si tratta di bullismo e violenza".🔗 Leggi su Fanpage.it GF Vip, polemica su un video: la sorella di Lucia Ilardo lancia gravi accuse a Biancardi e PreziaCosa mostra davvero il video che ha acceso i social? Basta una clip di pochi secondi per incendiare il web. GF Vip, la sorella di Lucia Ilardo contro Renato Biancardi: lo sfogoAl GF Vip, il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi continua a far discutere anche fuori dalla Casa. Domani sera torna il GFVIP! Nuova puntata, nuove emozioni… e una nuova eliminazione in arrivo Al televoto questa settimana: Lucia Ilardo Blu Barbara Alessandra Mussolini Adriana Volpe Chi vorreste vedere fuori dalla Casa #GFVIP #Gra - facebook.com facebook Lucia Ilardo, ma ve lo ricordate il suo ex Da Temptation a Uomini e Donne, la parabola di Rosario • La parabola di Rosario Guglielmi: dalla rottura con Lucia Ilardo a Temptation Island alla revoca del trono a Uomini e Donne. Ecco cosa fa oggi l'ex prot… x.com