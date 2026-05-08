il tennis dei ricchi

Negli ultimi anni, gli Internazionali di Roma sono diventati più di una competizione di tennis, assumendo i tratti di un evento di lusso e socialità. I biglietti costano quanto un concerto, le tribune sono arredate come salotti e molti spettatori si dedicano a scattare selfie e consumare prosecco durante le partite. La manifestazione si trasforma così in un'occasione per incontri mondani più che sportivi.

Gli Internazionali di Roma non sono più una festa dello sport, ma una vetrina di lusso. Biglietti a cifre da concerto pop, tribune trasformate in salotti, e il campo che diventa un pretesto per selfie e prosecco. Il tennis, quello vero, resta fuori dai cancelli. Un posto in gradinata costa come una rata di mutuo. Un panino dentro il Foro Italico vale quanto una cena. E chi ama il tennis, quello giocato, quello respirato, si ritrova a guardarlo da casa — perché il prezzo dell’amore per lo sport è diventato proibitivo. De Laurentiis investe nel Napoli, il calcio si gonfia di sponsor, e il tennis segue la stessa logica: più esclusivo, meno popolare.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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