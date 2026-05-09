Simon Vincenzi nello spazio sovversivo della Festa
Durante la Festa, si riflette sul significato di questa ricorrenza e sulla sua evoluzione nel tempo. Si analizza se ancora oggi conserva qualche elemento delle tradizioni antiche, come il mondo romano o il carnevale medievale, dove il festeggiare aveva il ruolo di sovvertire le gerarchie sociali. La discussione si concentra sulle trasformazioni che la festa ha subito nel corso dei secoli e sul suo ruolo nel presente.
Intervista Conversazione con il registra inglese, che domani inaugurerà il nuovo progetto di Xing, in diverse città tra 2026 e ’27 – il cui primo progetto si intitola «In the Carnival of the Void» Intervista Conversazione con il registra inglese, che domani inaugurerà il nuovo progetto di Xing, in diverse città tra 2026 e ’27 – il cui primo progetto si intitola «In the Carnival of the Void» Qual è, oggi, il senso della festa? È rimasto qualcosa, magari sotto traccia, del mundus romano, o del carnevale medioevale, dove festeggiare significava abolire tutti i rapporti gerarchici su cui la società era fondata? E quanto conta lo spazio, il luogo...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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