Simbolotto estrazione di oggi 9 maggio 2026 | Lotto

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Stasera alle ore 20 si tiene l’estrazione del Simbolotto, gioco collegato alle estrazioni del Lotto e che si svolge quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Oggi, 9 maggio 2026, si conosceranno i numeri e i simboli estratti che si aggiungono alle consuete estrazioni del Lotto di questa settimana. L’estrazione si svolge regolarmente secondo il calendario stabilito.

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Estrazione Simbolotto di oggi, 9 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 9 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 9 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI   (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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