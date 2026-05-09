Si nasconde nel bagno di un supermercato per evitare l' arresto bloccato dai carabinieri

Da veronasera.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 52 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Nogara dai carabinieri, che lo cercavano da tempo per un ordine di carcerazione. Quando i militari si sono avvicinati, si è nascosto nel bagno di un supermercato nel tentativo di sfuggire all’arresto. Dopo alcuni momenti di tensione, è stato individuato e portato via. L’operazione rientra in un’attività di monitoraggio svolta nella zona per rintracciare soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari.

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Nei giorni scorsi, un uomo di 52 anni è stato arrestato a Nogara. I militari nogarese erano impegnati da tempo nel monitoraggio dell’area per rintracciare il soggetto, destinatario di un ordine di carcerazione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era ricercato in seguito a una condanna definitiva.🔗 Leggi su Veronasera.it

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