Si abitui non faccia scene | il caso delle frasi peggiori dei medici diventa virale
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“Si abitui, non faccia scene”. “Non si usa più morire a casa”. “Lo togliamo con un morso”. “Cucio un po' più stretto, così il suo compagno si diverte”. “Rassegnati, è un aborto”.Sono frasi, tutte attribuite a medici, raccolte in pochi giorni sotto un tweet di una sola riga, postato all'inizio di.🔗 Leggi su Today.it
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