Sfida al Guinness | San Giorgio punta al record con una zuppa di legumi

Una comunità si prepara a tentare di battere il record mondiale con una grande zuppa di legumi, che verrà servita nel castello locale. Sono previste diverse varietà di legumi, anche se il numero esatto non è stato ancora comunicato. Durante l'evento, le sale del castello ospiteranno anche alcuni ospiti speciali che animeranno la giornata. L'iniziativa mira a stabilire un nuovo record e coinvolgere la popolazione locale.

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