Sfida al Guinness | San Giorgio punta al record con una zuppa di legumi
Una comunità si prepara a tentare di battere il record mondiale con una grande zuppa di legumi, che verrà servita nel castello locale. Sono previste diverse varietà di legumi, anche se il numero esatto non è stato ancora comunicato. Durante l'evento, le sale del castello ospiteranno anche alcuni ospiti speciali che animeranno la giornata. L'iniziativa mira a stabilire un nuovo record e coinvolgere la popolazione locale.
? Domande chiave Quanti tipi di legumi serviranno per battere il record mondiale? Chi saranno gli ospiti speciali che animeranno le sale del Castello? Come influirà questo evento sul turismo delle Tre Terre Canavesane? Perché la biodiversità è diventata la sfida culinaria di San Giorgio??? In Breve Oltre cento espositori del Paniere di Torino animeranno il centro storico del borgo. Attività al Castello di San Giorgio il 11 e 12 maggio con Pasquale Laera. Festival della Biodiversità per ragazzi c .🔗 Leggi su Ameve.eu
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