Nella notte, un palazzo in zona Porta Capuana a Napoli è crollato, causando grande paura tra i residenti. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso per cercare eventuali persone rimaste sotto le macerie. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso mentre le autorità investigano sulle cause dell’incidente. La zona è stata messa in sicurezza e sono state attivate le procedure di emergenza.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un evento drammatico ha scosso la città di Napoli nella notte tra il 15 e il 16 ottobre. Nella zona di Porta Capuana, un palazzo situato in via Francesco Saverio Siniscalchi è crollato, creando momenti di grande apprensione tra i residenti e le forze dell’ordine. Il crollo dell’edificio, che versava in uno stato di deterioramento avanzato, si è verificato tra l’una e le due di notte. La segnalazione è giunta immediatamente ai Vigili del Fuoco, che si sono precipitati sul luogo per valutare la situazione e cercare eventuali persone intrappolate nelle macerie.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Crollo di un palazzo a Napoli: squadre al lavoro tra le macerie per il salvamento.

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