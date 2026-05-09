Gli abitanti di Serpiolle si trovano impossibilitati a raggiungere valle a causa di un muro crollato sul Monte Morello. La situazione provoca isolamento e disagi nella zona, situata vicino a Sesto, e rende difficile il collegamento con le aree circostanti. La problematica si verifica non a causa di un incidente singolo, ma come conseguenza di un evento che interessa la viabilità locale.

Isolati sul Monte Morello senza quasi possibilità di andare a valle. Non il dramma di uno sfortunato escursionista, ma quello intermittente degli abitanti di Serpiolle, località pedemontana al confine con Sesto. Il motivo? Un muro crollato su via delle Masse, ultima strada che portava a Firenze, visto che le altre due sono chiuse da tempo. "Abbiamo 3 strade che portano in paese: via delle Masse; via Nuova del Mulino, dove è franato un muro di contenimento e perciò è stata chiusa; e via di Capornia, che guada il Terzolle, ma chiusa definitivamente perché rovinata dall’alluvione di inizio autunno", illustrano Stefano Betti, che abita accanto alla frana, e Giacomo Trallori, compaesano ed ex consigliere comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serpiolle, ira e disagi: "Isolati su Monte Morello per un muro crollato"

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