Serie C È un Carpi da tredicesimo posto anche per il pubblico

Il Carpi si trova al tredicesimo posto sia in classifica in trasferta che tra gli spettatori presenti alle partite, segnando una posizione stabile in entrambe le classifiche. La stagione, ormai conclusa da tre settimane, si è svolta con risultati e presenze che si sono mantenuti su livelli simili nel corso del campionato. La squadra ha affrontato le ultime partite senza grandi variazioni rispetto alle aspettative iniziali.

CARPI Tredicesimo posto nella classifica sul campo e tredicesimo posto in quella degli spettatori. La stagione del Carpi, conclusa ormai da tre settimane, è andata di pari passo dentro e fuori dal rettangolo di gioco. La squadra di Cassani ha conquistato la salvezza con 3 turni d’anticipo eguagliando la posizione in classifica dello scorso campionato e anche sugli spalti il pubblico del ’ Cabassi ’ si è mantenuto sullo stesso trend della prima stagione di Serie C. Nel 2024-25 infatti i biancorossi avevano chiuso al quattordicesimo posto come media spettatori (1.099 a gara), mentre quest’anno hanno scalato un gradino terminando tredicesimi, ma con qualche decina di biglietti staccati in meno, per la precisione 1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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