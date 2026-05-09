Serie A oggi Lazio-Inter – Diretta

Oggi, nella 36esima giornata di Serie A, si gioca Lazio-Inter all’Olimpico. La partita viene trasmessa in diretta tv e streaming. Si tratta di un incontro importante prima della finale di Coppa Italia, prevista per mercoledì 13. La gara si svolge in un contesto di grande attesa tra le due squadre.

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, sabato 9 maggio, la Lazio ospita l'Inter – in diretta tv e streaming – all'Olimpico nella 36esima giornata di campionato, in quello che sarà antipasto della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13. I biancocelesti di Sarri sono reduci dalla vittoria in trasferta contro la Cremonese,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”....🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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