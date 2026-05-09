Un team di ricercatori bergamaschi, provenienti da un’azienda spin-off del Politecnico, sta sviluppando sensori destinati alla guida autonoma. L’obiettivo è ottenere l’omologazione delle vetture dotate di questa tecnologia. Nel progetto, il veicolo robot sharing si muove autonomamente per raggiungere l’utente, che poi si siede al volante per proseguire il tragitto. La fase attuale prevede test e verifiche per rispettare le normative vigenti.

LA STORIA. Niulinx, spin-off del Politecnico, al lavoro per omologare le vetture. Il mezzo robot sharing raggiunge l’utente, che poi si deve mettere al volante. Trentotto milioni di euro per portare la guida autonoma sulle strade italiane (e non solo). Niulinx, spin-off del Politecnico di Milano con un cuore orobico - tre dei suoi fondatori, gli ingegneri Luca Crotti, Alberto Lucchini e Chiara Marchesi, sono bergamaschi - è convinta di farcela, anche se ciò significa competere con i «robotaxi» delle americane Waymo e Zoox. La startup, nata nel 2025, a metà aprile ha chiuso un primo round di investimenti ottenendo il supporto di Cdp Venture Capital, Pirelli, Ferrovie dello Stato e A2A.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sensori per la guida autonoma, il progetto parla bergamasco

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