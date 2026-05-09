Senigallia porto al centro del voto | promesse e fondi perduti
A Senigallia, il porto si trova al centro delle discussioni politiche e amministrative, con attenzione rivolta a investimenti e lavori pubblici. Sono stati spesi circa 850.000 euro per un intervento di escavo che non ha prodotto i risultati sperati, lasciando i fondi inutilizzati. Inoltre, una rampa non a norma sta causando problemi al nuovo servizio igienico, evidenziando criticità nelle recenti opere di riqualificazione del porto.
? Punti chiave Perché gli 850.000 euro per l'escavo sono andati perduti?. Come influisce la rampa non a norma sul nuovo servizio igienico?. Chi risponde del possibile scarico di reflui nel fiume Misa?. Cosa cambierà davvero per i pescatori con il nuovo dragaggio?.? In Breve Perdita di 850.000 euro nel 2020 per mancata gestione fondi escavo avamporto.. Nuovi lavori di dragaggio da 400.000 euro avviati a novembre 2025.. Nuovi servizi igienici da 248.000 euro presentano rampa disabili non a norma.. Scarichi cucina piazzale Rosi finiscono nel fiume Misa per mancanza fognature.. A Senigallia, l’assessore al porto Campagnolo presenta una lista di interventi sul molo a meno di un mese dalle prossime elezioni comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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