Senigallia porto al centro del voto | promesse e fondi perduti

A Senigallia, il porto si trova al centro delle discussioni politiche e amministrative, con attenzione rivolta a investimenti e lavori pubblici. Sono stati spesi circa 850.000 euro per un intervento di escavo che non ha prodotto i risultati sperati, lasciando i fondi inutilizzati. Inoltre, una rampa non a norma sta causando problemi al nuovo servizio igienico, evidenziando criticità nelle recenti opere di riqualificazione del porto.

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? Punti chiave Perché gli 850.000 euro per l'escavo sono andati perduti?. Come influisce la rampa non a norma sul nuovo servizio igienico?. Chi risponde del possibile scarico di reflui nel fiume Misa?. Cosa cambierà davvero per i pescatori con il nuovo dragaggio?.? In Breve Perdita di 850.000 euro nel 2020 per mancata gestione fondi escavo avamporto.. Nuovi lavori di dragaggio da 400.000 euro avviati a novembre 2025.. Nuovi servizi igienici da 248.000 euro presentano rampa disabili non a norma.. Scarichi cucina piazzale Rosi finiscono nel fiume Misa per mancanza fognature.. A Senigallia, l’assessore al porto Campagnolo presenta una lista di interventi sul molo a meno di un mese dalle prossime elezioni comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, porto al centro del voto: promesse e fondi perduti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Caserma e ampliamento del Montefiore, interrogazione di Csn: "Risposte sulle risorse promesse al centro storico"“La realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, collegata all’ampliamento del centro commerciale Montefiore, è stata per anni al centro di un... Dall’Italia a Senigallia: il vuoto di promesse tra annunci e realtà? Cosa sapere Attilio Casagrande critica l'amministrazione Olivetti a Senigallia per la gestione del patrimonio pubblico. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Senigallia verso la bandiera blu 2026 per spiaggia e approdo turistico; Paola Candi (Senigallia al Centro): Frazioni da salvaguardare: innovazione agricola e bellezza paesaggistica; Eventi 1° maggio 2026 nelle Marche: la guida completa!; Raduno Harley Davidson 2026 a Senigallia: il programma, dalla parata alle prove gratuite / Video. Senigallia verso la bandiera blu 2026 per spiaggia e approdo turisticoAll’amministrazione comunale è arrivato l’invito a partecipare il prossimo 14 maggio all’evento della consegna dei vessilli a Roma ... centropagina.it Il porto come casa: lavoro, risultati e futuro per SenigalliaVogliamo un porto sempre più vivo, curato e integrato nella città. Piazzale Rosi diventerà anche uno spazio per eventi, capace di animare e valorizzare tutta l’area. Realizzeremo la Casa dell’Amico ... senigallianotizie.it Ospedale di Senigallia in difficoltà anche per i referti di anatomia patologica x.com