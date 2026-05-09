Se volete capire come funziona il calcio oggi ‘Romanzo mondiale’ di Marco Niro è il libro giusto

A poche settimane dall’inizio dei mondiali negli Stati Uniti, l’atmosfera si riempie di retoriche sportive e strategie di marketing. In questo scenario, il libro di Marco Niro intitolato ‘Romanzo mondiale’ analizza il funzionamento del calcio contemporaneo, offrendo uno sguardo sulla sua evoluzione e sui meccanismi che lo regolano oggi. La narrazione si concentra sugli aspetti organizzativi, economici e mediatici che caratterizzano il grande evento sportivo.

Mancano poche settimane al fischio d’inizio dei mondiali negli Stati Uniti e l’aria è già satura di retorica sportiva e marketing aggressivo. In questo scenario, Marco Niro decide di pubblicare Romanzo mondiale. Il gioco sporco del potere (Garrincha Edizioni), un’operazione editoriale che non lascia spazio a interpretazioni rassicuranti: il libro è un resoconto lucido e privo di concessioni sulla struttura economica che regge il calcio professionistico. Niro, con un passato solido nel collettivo Tersite Rossi, adotta qui lo schema del noir civile. La trama si sposta tra Zurigo, la Nigeria, Roma e Lisbona, ma il centro di gravità è unico: il denaro e la gestione brutale del consenso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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