Arezzo, un politico ha annunciato un nuovo programma partecipato che coinvolge direttamente i cittadini. Secondo la comunicazione ufficiale, il progetto si basa sull’ascolto e sulla lettura dei documenti ufficiali come punto di partenza. La proposta prevede che, in caso di successo, il merito sia attribuito ai cittadini, mentre in caso di insuccesso si intensificheranno ulteriormente gli ascolti. La presentazione si è tenuta attraverso un comunicato stampa ufficiale.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Scelgo Arezzo Arezzo – Dopo oltre 100 incontri, cinque anni di ascolto e almeno tre termos di caffè per riunione, Marco Donati ha finalmente presentato il suo programma elettorale, assicurando che sarà “così partecipato che i cittadini potranno anche lamentarsi direttamente mentre le cose non vengono fatte”. Il progetto, intitolato “L’Arezzo che vogliamo (ma soprattutto che abbiamo discusso tantissimo)”, nasce da un lungo percorso condiviso con esperti, cittadini e chiunque fosse capitato per sbaglio al Festival dell’Innovazione cercando il bagno. “Non è un progetto calato dall’alto — ha spiegato Donati — anche perché ci abbiamo provato ma ogni volta qualcuno chiedeva un tavolo partecipativo per decidere l’altezza della caduta.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, Marco Donati presenta il programma partecipato: “Se funziona, è merito dei cittadini. Se non funziona, li ascolteremo ancora più forte”

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