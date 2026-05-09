Scuole al Manara Valgimigli prevista l’attivazione di 7 nuove classi il prossimo anno

Per l’anno scolastico 20262027, l’Istituto comprensivo Manara Valgimigli darà il via all’attivazione di sette nuove classi della scuola secondaria di primo grado. La decisione riguarda l’apertura di queste sezioni, che si aggiungono alle strutture esistenti, con l’obiettivo di accogliere un numero maggiore di studenti. La scelta è stata comunicata dall’istituto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

All’Istituto comprensivo Manara Valgimigli saranno attivate per l’anno scolastico 20262027 sette nuove classi della secondaria di primo grado. L'attivazione delle classi è frutto della collaborazione tra dirigenza scolastica e Comune che sarà ufficializzata il prossimo lunedì. Le classi che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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