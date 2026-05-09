Scuola Fauser | nuovi lavori per la sicurezza e i laboratori

Nella scuola Fauser sono stati effettuati interventi per migliorare la sicurezza, tra cui l’installazione di nuove porte Rei nei laboratori chimici. Sono stati inoltre eseguiti lavori di riparazione per danni strutturali nell’auditorium, senza ulteriori dettagli sui danni o sui lavori specifici. Questi interventi fanno parte di un programma volto a garantire ambienti più sicuri e funzionali per studenti e personale.

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? Punti chiave Come influiranno le nuove porte Rei sulla sicurezza dei laboratori chimici?. Quali danni strutturali sono stati riparati nell'auditorium della scuola?. Perché le infiltrazioni nelle aule nord richiedevano nuovi sistemi di scarico?. Come cambierà l'accessibilità per gli studenti grazie alle nuove rampe?.? In Breve Installazione porte Rei in seminterrato e secondo piano per compartimentazione spazi.. Revisione impianto elettrico e sostituzione illuminazione di emergenza guasta.. Ripristino auditorium e aule nord con nuovi sistemi di scarico sicurezza.. Nuove rampe realizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche scolastiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola Fauser: nuovi lavori per la sicurezza e i laboratori ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nuovi lavori all'istituto Fauser: manutenzione e sicurezza antincendio per la scuolaSono in fase di ultimazione gli interventi di adeguamento dell'istituto tecnico industriale Fauser di Novara. Scuola e innovazione: tra sicurezza, laboratori e inclusione socialeLa scuola non è un semplice contenitore di saperi, ma il cuore pulsante dove si costruisce la resilienza di una nazione. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Fauser, la Provincia ultima i lavori: nuovo sistema antincendio e stop alle infiltrazioni; Fauser, in dirittura d’arrivo gli interventi di adeguamento antincendio FOTO; Il futuro del lavoro passa dal Castello: in 600 al Career Day di Novara con scuole e imprese.