Scontro frontale tra due auto denunciati i conducenti trovati con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite di legge

Due persone sono state denunciate a piede libero dai carabinieri in seguito a un incidente stradale con feriti avvenuto a Chiaravalle. I conducenti coinvolti erano risultati con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito. L'incidente ha coinvolto uno scontro frontale tra due auto, e i controlli hanno confermato l’alterazione psico-fisica dei conducenti. Nessuno dei feriti ha riportato conseguenze gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui