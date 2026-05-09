Scontro frontale tra due auto denunciati i conducenti trovati con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite di legge
Due persone sono state denunciate a piede libero dai carabinieri in seguito a un incidente stradale con feriti avvenuto a Chiaravalle. I conducenti coinvolti erano risultati con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito. L'incidente ha coinvolto uno scontro frontale tra due auto, e i controlli hanno confermato l’alterazione psico-fisica dei conducenti. Nessuno dei feriti ha riportato conseguenze gravi.
CHIARAVALLE – Denunciate a piede libero dai carabinieri due persone responsabili di guida in stato di alterazione psico-fisica, reato accertato a seguito di un incidente stradale con feriti. L'episodio si è verificato di notte nel centro abitato di Chiaravalle dove le pattuglie dei militari.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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