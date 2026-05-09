In Friuli, proseguono le indagini sulla scomparsa di alcune persone, con l'ex marito che ipotizza la presenza di un terzo incomodo. Restano irrisposte alcune domande fondamentali, come il luogo delle tende trovate nell’auto abbandonata a Tarcento e l’identità di chi abbia fornito l’altro veicolo utilizzato per il cambio di mezzo. La vicenda si dipana tra interrogativi e ricerche, senza ancora chiarimenti ufficiali.

? Domande chiave Dove sono finite le tende ritrovate nell'auto abbandonata a Tarcento?. Chi ha fornito l'altro veicolo per il cambio di mezzo?. Perché Sonia ha lasciato il lavoro poco prima di sparire?. Come hanno fatto i ragazzi a raggiungere il camping senza prenotazione?.? In Breve Ultimo contatto con i figli il 4 maggio alle ore 20:00.. Auto ritrovata a Tarcento senza le tende da campeggio della famiglia.. Procura di Piacenza apre fascicolo per il reato di sottrazione di minore.. Sonia si era licenziata poco prima della partenza verso il Friuli.. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono scomparsi da 20 giorni dopo la partenza da Castell’Arquato, nel Piacentino, verso il Friuli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scomparsi in Friuli: l’ex marito ipotizza un terzo incomodo

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Temi più discussi: Madre e due figli in vacanza scomparsi in Friuli, ritrovata l’auto. Lei si era appena licenziata; Madre e due figli adolescenti scomparsi mentre erano in vacanza in Friuli: le ricerche; Donna e figli scomparsi, riprese le ricerche in Friuli Venezia Giulia, dove è stata trovata l'auto; Il giallo della madre e dei figli scomparsi in Friuli: l'ultimo avvistamento in un bar, il cane che manca all'appello, l'ipotesi della fuga per cambiare vita.

Madre e due figli in vacanza scomparsi in Friuli, ritrovata l’auto. Lei si era appena licenziataLa famiglia piacentina, compresi 4 cani, era partita per un campeggio il 20 aprile, ma da allora l’ex marito non ha più notizie. Potrebbero essere ancora in ... bologna.repubblica.it

Madre e due figli adolescenti scomparsi mentre erano in vacanza in Friuli: le ricercheLeggi su Sky TG24 l'articolo Madre e due figli adolescenti scomparsi mentre erano in vacanza in Friuli: le ricerche ... tg24.sky.it

#SoniaBottachiari con i suoi due figli di 14 e 16 anni, assieme ai loro 4 cani sono scomparsi dal 20 aprile. Sono partiti da Castell'Arquato per andare in vacanza in Friuli e sono spariti. Nessuno li ha visti x.com

Ho avuto nuovi corsi di tedesco B2 e sono scomparsi tutti reddit