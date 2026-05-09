Durante una competizione di scherma a Riccione, Alessandra Patrignani si è distinta vincendo il torneo, ottenendo anche il podio e la Coppa. N nei quarti di finale, Patrignani ha superato le avversarie Paoli e Lazar, ma i dettagli delle modalità di vittoria non sono stati specificati. Nell'assalto finale, ha affrontato e battuto la schermatrice jesina, conquistando così il primo posto.

? Punti chiave Come ha fatto Patrignani a superare Paoli e Lazar nei quarti?. Chi ha vinto l'assalto finale contro la schermatrice jesina?. Perché la vittoria a Riccione garantisce anche la Coppa Italia Master?. Quali sono i prossimi obiettivi tecnici del Club Scherma Jesi?.? In Breve Patrignani ha battuto Alessia Paoli nei quarti e Flavia Bogdana Lazar in semifinale.. La vittoria della Coppa Italia Master premia la costanza stagionale nel circuito nazionale.. Il secondo posto nel fioretto categoria 24+ valorizza il Club Scherma Jesi.. Alison Staino del Club Scherma Agliana ha vinto l'assalto finale a Riccione.. Alessandra Patrignani conquista il podio tricolore a Riccione ottenendo il secondo posto nel fioretto femminile categoria 0 dopo una prestazione di costante solidità tecnica durante i Campionati Italiani Master Individuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scherma: Alessandra Patrignani doppia a Riccione con podio e Coppa

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